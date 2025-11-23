50 ученици са избягали от плен в Нигерия, задържани остават още 253 от тях

От плен са избягали 50 от 303 отвлечени деца от католическото училище в северния нигерийски щат Нигер, като сега те са при семействата си, предаде Асошиейтед прес.

Учениците, на възраст между 10 и 18 години, са успели да избягат по единично в петък и вчера, според Булус Даува Йохана, председател на Нигерийската християнска асоциация и съдържател на училището. Похитителите все още държат в плен 253 деца и 12 учители, съобщава БТА

„Успяхме да се уверим в това, когато решихме да се свържем и да посетим някои родители“, каза Йохана.

Учениците бяха отвлечени в петък заедно с учителите си от въоръжени мъже, които нападнаха училището в изолираното селище Папири в щата Нигер. Все още никоя групировка не е поела отговорност за отвличанията, а властите заявиха, че тактически отряди са били разположени заедно с местни ловци, за да спасят децата.

Не е ясно веднага къде са държани децата или как са успели да се върнат у дома. Нигерийските военни и полиция не отговориха веднага на запитването на АП.