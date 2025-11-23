Зеленски: Планът за мир на САЩ може да включва елементи от ключово значение за националните ни интереси

Предложението на САЩ за спиране на войната в Украйна може да включва части, които са базирани на украински перспективи и са от ключово значение за украинския национален интерес, каза днес президентът на страната Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

"Вече имаме кратка информация от членовете на делегацията относно резултатите от първата среща и от първите преговори", написа Зеленски в "Екс" за разговорите с ЕС и САЩ в Женева, съобщи БТА.

"Продължава работата по постигането на основната цел, очаквана от нашия народ - да се сложи край на кръвопролитието и войната“, добави той.

В същото време американският президент Доналд Тръмп заяви, че украинската власт не е изразила никаква благодарност за усилията на САЩ по въпроса, а Европа продължава да купува петрол от Русия.

"УКРАИНСКОТО РЪКОВОДСТВО НЕ Е ИЗРАЗИЛО НИКАКВА БЛАГОДАРНОСТ ЗА НАШИТЕ УСИЛИЯ, А ЕВРОПА ПРОДЪЛЖАВА ДА КУПУВА ПЕТРОЛ ОТ РУСИЯ. САЩ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ПРОДАВАТ ОГРОМНИ КОЛИЧЕСТВА ОРЪЖИЯ НА НАТО ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ В УКРАЙНА (Запазване на оригиналния изказ - бел.ред)", заяви Тръмп в публикация в "Трут сошъл" на фона на срещата на американски, украински и европейски официални лица в Женева за преговори за прекратяване на войната.