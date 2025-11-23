Тръмп се ядоса на Украйна - била неблагодарна за мирния план

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

„Лидерството" на Украйна не изрази никаква благодарност за нашите усилия, а Европа продължава да купува петрол от Русия", написа американският президент в социалната си мрежа

Доналд Тръмп заяви, че Украйна е проявила "нулева благодарност" за неговия мирен план за войната.

Американският президент нарече конфликта „загуба за всички" и заяви, че е „наследил война, която никога не е трябвало да се случи".

Планът от 28 точки на Тръмп беше остро критикуван от някои сенатори, които го определиха като "списък с желанията на Русия", тъй като включва изисквания Украйна да предаде територия и да намали драстично размера на въоръжените си сили, пише "Дейли мейл".

Това доведе до необходимостта Вашингтон да отрече твърденията, че Русия е автор на спорното споразумение, като по-рано държавният секретар Марко Рубио настоя, че планът за Украйна е „създаден от САЩ".

В социалната си мрежа "Трут соушъл" Тръмп написа публикация с главни букви, в която твърди, че войната е нямало да започне, ако е имало адекватно лидерство на САЩ и Украйна.

„Наследих война, която никога не би трябвало да се случи, война, която е загуба за всички, особено за милионите хора, които загинаха безсмислено.

„Лидерството" на Украйна не изрази никаква благодарност за нашите усилия, а Европа продължава да купува петрол от Русия", пише той.

Неговото изявление дойде, докато висши служители от САЩ, Украйна и съветници по националната сигурност от Франция, Великобритания и Германия провеждаха преговори в Женева, за да обсъдят мирния план.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че неговата делегация е „фокусирана върху намирането на изпълними решения".

Само минути след поста на Тръмп, висшият служител по сигурността в Киев Рустем Умеров заяви, че Украйна „цени американските си партньори".

В публикация в X секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна написа:

„Нашите текущи предложения, макар и все още нефинализирани, включват много от украинските приоритети. Ценим американските си партньори, които работят в тясно сътрудничество с нас, за да разберат нашите опасения, за да достигнем този критичен момент, и очакваме да постигнем още по-голям напредък днес."

Урсула фон дер Лайен по-рано предупреди, че границите на Украйна не могат да бъдат променяни със сила.

Председателят на Европейската комисия заяви, че всяко споразумение с Русия на Владимир Путин не трябва да „посява семената на бъдещ конфликт".

„Всеки надежден и устойчив мирен план трябва преди всичко да спре убийствата и да сложи край на войната, без да посява семената на бъдещ конфликт", заяви фон дер Лайен.

„Ние се споразумяхме по основните елементи, необходими за справедлив и траен мир и суверенитет на Украйна. Нека подчертая три от тях.

Първо, границите не могат да бъдат променяни със сила.

Второ, като суверенна нация, не може да има ограничения за въоръжените сили на Украйна, които биха направили страната уязвима за бъдещи атаки и по този начин биха подкопали европейската сигурност.

Трето, централната роля на Европейския съюз в осигуряването на мир за Украйна трябва да бъде напълно отразена. Украйна трябва да има свободата и суверенното право да избира собствената си съдба. Те са избрали европейска съдба."

Днес украинската делегация проведе първата си среща с британския съветник по националната сигурност Джонатан Пауъл и неговите френски и германски колеги.

Представители на САЩ, Украйна и Европа се срещат в Женева, като се очаква специалният пратеник Стив Уиткоф, секретарят на армията Дан Дрискол и държавният секретар на САЩ Марко Рубио да представляват Вашингтон.

Зеленски написа в X: „Украинският и американският екип, както и екипите на нашите европейски партньори, са в тясно сътрудничество и се надявам, че ще има резултат.

Кървавата война трябва да бъде спряна и трябва да се уверим, че тя никога няма да бъде подновена".

Тръмп заяви, че предложението „далеч не е окончателното", след като планът за мир разтревожи европейските лидери.

В съвместна декларация в събота европейските и други западни лидери предпазливо признаха, че документът може да послужи като възможна основа за прекратяване на войната, но подчертаха, че това ще изисква „допълнителна работа".

Вашингтон категорично отрече обвиненията, че подкрепя руските цели.

Преди срещата Зеленски публикува видеообръщение, в което настоя, че украинските преговарящи „знаят как да защитят националните интереси на Украйна и какво точно е необходимо, за да се попречи на Русия да извърши" нова инвазия.

„Истинският мир винаги се основава на сигурност и справедливост", заяви той.

28-точковият план отразява позициите, които Кремъл многократно е изразявал през почти четирите години на пълномащабната война, включително исканията Украйна да предаде територия и да намали драстично размера на въоръжените си сили.

Тръмп настоя Киев да отговори до четвъртък, макар че намекна, че е възможно удължаване на срока.

В изявление пред репортери пред Белия дом в събота той отхвърли предположенията, че предложението е окончателно.

„Искаме да постигнем мир, това трябваше да се случи отдавна. Войната между Украйна и Русия никога не трябваше да се случва. Ако бях президент, това никога нямаше да се случи. Опитваме се да я прекратим. По един или друг начин трябва да я прекратим", заяви той.

Германският канцлер Фридрих Мерц подчерта залога за Европа, като предупреди за по-широките последствия, ако Киев бъде принуден да приеме поражението.

„Ако Украйна загуби тази война и евентуално се срине, това ще има отражение върху европейската политика като цяло, върху целия европейски континент. Именно затова сме толкова ангажирани с този въпрос", заяви той.

„В момента има възможност да се сложи край на тази война, но все още сме доста далеч от един добър изход за всички".

Киър Стармър също изрази загриженост относно предложените ограничения върху въоръжените сили на Украйна.

„Ние сме загрижени за ограниченията върху военните, защото е от основно значение Украйна да може да се защити, ако има примирие".