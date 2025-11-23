Фридрих Мерц ще посети Китай в първите седмици на 2026-а

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви днес, че планира да направи своето първо посещение в Китай в качеството си на канцлер в началото на 2026 г., предаде ДПА.

На пресконференция в рамките на срещата на Г-20 в Йоханесбург Мерц каза, че точната дата за посещението все още не е определена, но то ще се състои през "първите седмици на следващата година", съобщи БТА.

Мерц повтори изказването на германския вицеканцлер Ларс Клингбайл, който посети Китай по-рано тази седмица и призова Пекин да използва влиянието си върху Русия, за да сложи край на войната в Украйна.

"Китай може да окаже влияние върху Русия. И според нашата съвместна оценка това влияние би могло да бъде малко по-голямо", заяви Мерц.

Клингбайл, който е и министър на финансите, придружава канцлера на срещата на Г-20 в Южна Африка.

Той беше първият член на кабинета, който посети Китай, откакто администрацията на Мерц встъпи в длъжност в началото на май.

Външният министър Йохан Вадефул отложи планирано пътуване преди няколко седмици, защото не успя да събере делегация от достатъчно високопоставени партньори за дискусии в Пекин на фона на напрежението около Тайван, отбелязва ДПА.

Мерц и Клингбайл трябва да се срещнат с китайския премиер Ли Цян в Йоханесбург по-късно днес. Китайският президент Си Цзинпин, подобно на американския президент Доналд Тръмп, отсъства от срещата на върха.