Голям горски пожар пламна близо до кипърския град Лимасол

Пожар. Снимката е илюстративна. Снимка: pixabay

Пожарни екипи в кипърския град Лимасол се опитват да овладеят горски пожар в близкото до града село Пахна, където горят суха трева, дива растителност и дървета, заяви днес говорителят на пожарната служба Андреас Кетис, цитиран от "Сайпръс мейл".

Пожарът е избухнал в недостъпна част, което е затруднило операцията по гасенето му. Пожарникари работят за защита на домове в близост, съобщи БТА.

Общо 12 пожарни коли участват в операцията: шест от пожарната служба на град и област Лимасол, пет от горското стопанство и една от специалното звено за реагиране при бедствия „ЕМАК“ на пожарната служба. Горското стопанство разполага също така с цистерна с вода и земекопна машина.

Кетис информира, че се предприемат стъпки за изпращане на допълнителни земекопни екипи от областната администрация на Лимасол, които да помогнат за овладяването на пожара.

