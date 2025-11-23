ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Убиха началника на щаба на "Хизбула" при израелски удар в Бейрут

Израелската армия обяви, че е нанесла удари по "Хизбула".

Началникът на щаба на "Хизбула" Али Табтабай е убит днес при израелски удар близо до Бейрут, съобщиха множество израелски медии, цитирани от Ройтерс.

При удара срещу Бейрут са убити най-малко четирима души, а 24 са ранени и откарани в болници, съобщиха медицински източници.

"Израел продължава да настоява за пълното спазване на споразуменията за прекратяване на огъня с Ливан, като същевременно предприема мерки за гарантиране на сигурността", заяви пред репортери след удара говорителят на израелското правителство Шош Бедросиан, предава БТА.

"Няма да позволим на терористичната организация "Хизбула" да се възстанови, да възстанови силата си и да заплашва Израел от Ливан", добави той.

Табтабай е обект на американски санкции от 2016 г. и е определян от САЩ за ключов лидер на "Хизбула".

