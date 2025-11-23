ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

След нова издънка "Реал" вече само с 1 т. пред "Ба...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21772995 www.24chasa.bg

Делегация на "Хамас" се срещна с шефа на египетското разузнаване

2272
Радикалната палестинска групировка "Хамас"

Делегация на "Хамас" се срещна днес с началника на египетското разузнаване в Кайро, за да обсъди споразумението за прекратяване на огъня и ситуацията в Газа, съобщи групировката, цитирана от Ройтерс.

Това става на фона на взаимните обвинения между Израел и палестинската организацията за нарушения на примирието, съобщава БТА.

Египет, Катар и САЩ посредничат между "Хамас" и Израел за поддържането на примирието, което влезе в сила миналия месец. В изявление организацията каза, че потвърждава ангажимента си да изпълни първата фаза от споразумението за прекратяване на огъня, но обвини Израел в нарушения, които според нея заплашват да подкопаят споразумението.

"Хамас", чиято делегация включваше лидера Халил ал Хая, призова за "ясен и дефиниран механизъм" под надзора на посредниците за документиране и спиране на всякакви нарушения на споразумението.

 

Движението заяви, че е обсъдило с Египет начини за спешно разрешаване на въпроса с бойците на "Хамас" в тунелите в Рафах и добави, че комуникацията с тях е прекъсната.

Ройтерс съобщи по-рано този месец, че посредниците се опитват да решат съдбата на група бойци на "Хамас", които са останали блокирани в мрежа от тунели в контролираните от Израел райони на Газа.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че военните сили на страната са убили вчера петима висши членове на "Хамас", след като боец е бил изпратен в контролираната от Израел територия на Газа, за да атакува израелски войници там.

Радикалната палестинска групировка "Хамас"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Завещание на седмицата: Ваканцията за еврото - като ревизията в соца