Делегация на "Хамас" се срещна с шефа на египетското разузнаване

Делегация на "Хамас" се срещна днес с началника на египетското разузнаване в Кайро, за да обсъди споразумението за прекратяване на огъня и ситуацията в Газа, съобщи групировката, цитирана от Ройтерс.

Това става на фона на взаимните обвинения между Израел и палестинската организацията за нарушения на примирието, съобщава БТА.

Египет, Катар и САЩ посредничат между "Хамас" и Израел за поддържането на примирието, което влезе в сила миналия месец. В изявление организацията каза, че потвърждава ангажимента си да изпълни първата фаза от споразумението за прекратяване на огъня, но обвини Израел в нарушения, които според нея заплашват да подкопаят споразумението.

"Хамас", чиято делегация включваше лидера Халил ал Хая, призова за "ясен и дефиниран механизъм" под надзора на посредниците за документиране и спиране на всякакви нарушения на споразумението.

Движението заяви, че е обсъдило с Египет начини за спешно разрешаване на въпроса с бойците на "Хамас" в тунелите в Рафах и добави, че комуникацията с тях е прекъсната.

Ройтерс съобщи по-рано този месец, че посредниците се опитват да решат съдбата на група бойци на "Хамас", които са останали блокирани в мрежа от тунели в контролираните от Израел райони на Газа.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че военните сили на страната са убили вчера петима висши членове на "Хамас", след като боец е бил изпратен в контролираната от Израел територия на Газа, за да атакува израелски войници там.