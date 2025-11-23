Европейските страни предлагат корекции в американския план за Украйна

Европейските страни са представили изменена версия на американския план за Украйна, който увеличава предложения размер на въоръжените сили на страната и различни териториални отстъпки, според документ, който днес е станал достъпен на Ройтерс.

Контрапредложението е изготвено от така наречените европейски сили E3 - Великобритания, Франция и Германия, съобщи представител, запознат с документа.

Документът е базиран на предложението на САЩ, като го проследява и предлага промени в него точка по точка, съобщи БТА.

Документът, подготвен за обсъждането на плана в Женева, предлага размерът на въоръжените сили на Украйна да бъде ограничен до 800 хил. души „в мирно време“ вместо 600 хил., както е според американския план. В него се отбелязва, че преговорите за обмен на територия ще започнат "от линията на съприкосновение“.

В насрещното европейско предложение се казва, че „присъединяването на Украйна в НАТО зависи от консенсуса на страните членки, какъвто не съществува“.

„НАТО се съгласява да не разполага постоянно сили под свое командване в Украйна в мирно време“, се отбелязва в документа, като се отбелязва, че изтребители на алианса ще бъдат разположени в Полша.

Европейските държави предлагат Украйна да получи американски гаранции за сигурност като тези предвидени от чл. 5 от Устава на НАТО.

„Украйна ще бъде компенсирана финансово, включително чрез руските суверенни средства, които ще останат замразени, докато Русия не компенсира щетите на Украйна“, се отбелязва в документа.

Планът на САЩ предлага 100 млрд. долара от замразените руски средства да бъдат инвестирани в „ръководени от САЩ усилия за възстановяване и инвестиране в Украйна“ и САЩ да получат 50% от печалбата от това начинание. САЩ също така предлагат остатъкът да бъде инвестиран в „отделен инвестиционен инструмент между САЩ и Русия“.

Същевременно „Украйна поема ангажимент да не връща окупираната си суверенна територия с военни средства“.

Украйна ще трябва да проведе избори колкото се може по-скоро след подписването на мирното споразумение.

Представител на САЩ, цитиран от Ройтерс, е заявил, че преговорите между американските и украинските представители към момента „са продуктивни и дори заключителни в някои области“.

Междувременно „Укринформ“, позовавайки се на „Блумбърг“, съобщи, че в отговор на мирния план на президента на САЩ Доналд Тръмп, Украйна ще настоява за гаранции за сигурност, подобни на член 5 на НАТО, и за запазване на настоящата фронтова линия като основа за всякакви по-нататъшни преговори с Русия.

Украйна и нейните европейски съюзници ще настояват, че дискусиите с Русия за всякакви териториални размени могат да се проведат само след като войната по настоящата линия на контакт, според хора, запознати с контрапредложението. Другите санкции ще бъдат отменени поетапно и Русия ще бъде постепенно допусната обратно в световната икономика, ако спазва споразумението.

Европейският отговор идва, докато американски, украински и европейски съветници по националната сигурност се срещат в Женева днес, за да обсъдят плана на САЩ с президента Доналд Тръмп, който продължава да настоява за скорошна сделка.

Според медийни съобщения се очаква Киев да се откаже от контролираните от Украйна райони на Донбас, да намали армията си и да се откаже от значителна част от въоръжението си. Планът предвижда прехвърлянето на останалите територии на Донбас да се осъществи в замяна на гаранции за сигурност от страна на САЩ за Киев и Европа, въпреки че механизмът за тези гаранции не е ясно определен.

Американските конгресмени заявиха, че по време на разговора си с държавния секретар Марко Рубио той е описал американския мирен план като „списък с желания“ за руснаците, а не като истинско предложение от Вашингтон. По-късно Рубио отрече това, заявявайки, че „мирното предложение е изготвено от САЩ“.