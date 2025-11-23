ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Марко Рубио: Срещата с украинската делегация в Женева е може би най-добрата до момента

Андрий Ермак, началникът на канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски, заедно с държавния секретар на САЩ Марк Рубио (вдясно) при преговорите в Женева СНИМКА: РОЙТЕРС

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви след днешната си среща с украинската делегация в Женева, че е постигнал добър прогрес по време на преговорите около предложения от Вашингтон план от 28 точки за прекратяване на войната в Украйна, предаде Ройтерс .

„Според мен изводът е, че това е една много, много смислена, бих казал, вероятно най-добрата среща, която сме провеждали досега в целия този процес, започвайки от момента, в който за първи път встъпихме в длъжност през януари“, заяви Рубио пред репортери, съобщи БТА.

Преговорите в Женева продължават.

Андрий Ермак, началникът на канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски, заяви, че срещата е била „много продуктивна първа сесия с уважаваната американска делегация“.

Ермак заяви в социалната мрежа "Екс", че втора среща ще се проведе „много скоро днес“, за да се продължи „работата по съвместните предложения с участието на нашите европейски партньори“. Той благодари на Съединените щати и президента Доналд Тръмп „за техния ангажимент да донесат мир“.

