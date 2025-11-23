Началникът на израелската армия уволни командири за провалите при атаката на 7 октомври

Началникът на Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) уволни няколко висши военни служители и порица други за ролята им в провалите на 7 октомври 2023 г., когато палестинската групировка „Хамас“ предприе изненадваща атака срещу Южен Израел от Газа, съобщи БТА.

На редица офицери е било казано, че ще бъдат освободени от резервна служба и вече няма да служат във войската, се казва в изявление на военните. На други са издадени официални порицания, а един е бил информиран, че службата му ще бъде прекратена. Друг е подал оставка.

Сред информираните, че ще бъдат освободени от резервна служба, са бившите ръководители на дирекция „Разузнаване“, дирекция „Операции“ и южното командване, което е отговорно за Газа. Генералите преди подадоха оставка от активна служба, но са останали на резервна служба.

„ЦАХАЛ не успяха да изпълнят основната си мисия на 7 октомври – да защитят цивилното население на Държавата Израел“, заяви началникът на щаба Еял Замир.

„Това е тежък, фрапантен, системен провал, свързан с решенията и поведението в навечерието на събитието и по време на него. Уроците от този ден са многобройни и значими и те трябва да служат като наш компас за бъдещето, към което възнамерявам да водя Израелските сили за отбрана“, заяви той.

Последните дисциплинарни мерки идват, докато израелските власти са изправени пред засилващ се обществен натиск за отговорност за провалите, довели до нападението.

Правителството на премиера Бенямин Нетаняху все още не е започнало национално разследване на нападението от 7 октомври. Хиляди протестиращи се присъединиха към опозиционните лидери в Тел Авив вчера вечерта, настоявайки за държавна разследваща комисия.

Нападението на „Хамас“ и други палестински фракции на 7 октомври уби около 1200 души в Израел и доведе до вземането на около 250 заложници, според израелски данни.

Атаката предизвика сухопътната и въздушна кампания на Израел в Газа, която опустоши големи части от анклава и уби повече от 69 хил. души, според местните здравни власти. Миналия месец Израел и „Хамас“ постигнаха споразумение за прекратяване на огън с американско посредничество, като част от първата фаза на план за прекратяване на войната.