Германският външен министър заяви, че разговорите в Женева са "решителен успех" за Европа

Германският външен министър Йохан Вадефул заяви днес, че разговорите между САЩ и Украйна в Женева за коригирането на американския план от 28 точки за мир в Украйна, са "решителен успех" за Европа, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Всички въпроси, касаещи Европа, включително НАТО, бяха премахнати от този план - това е решителен успех, който бе постигнат вчера", каза Вадефул пред радио "Дойчландфунк".

"Още от началото беше ясно, както неведнъж сме казвали, че не бива да бъде постигано споразумение без Европа и Украйна", изтъкна германският министър.