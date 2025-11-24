КМГ: В Китай стартира Международната научна програма за термоядрена енергия

На 24 ноември в Хъфей стартира Международната научна програма за термоядрена енергия на Китайската академия на науките, съобщи КМГ. По време на събитието бе публикуван план за изследване на горящ експериментален суперпроводим токамак BEST. Учени в областта на термоядрена енергия от повече от 10 държави, включително Франция, Великобритания, Германия и Италия, се събраха в Хъфей, за да подпишат „Хъфейската декларация за ядрен синтез", призовавайки за засилено международно сътрудничество в разработването на термоядрена енергия.

Термоядрената енергия, наречена „изкуствено слънце", е считана за окончателната цел за чиста енергия. Въпреки редица пробиви в изследванията на термоядрената енергия, предстоят още множество технологични предизвикателства. В декларацията учените призовават да се следва духът на отвореност, споделяне и взаимна изгода, като се насърчават повече международни изследователи да посетят Хъфей, да провеждат експерименти и сътрудничество, свързани с термоядрената енергия, и да работят заедно за реализиране на мечтата за термоядрена енергия.