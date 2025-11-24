ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Задържаха двама младежи, опрели нож в гърлото на м...

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21775625 www.24chasa.bg

КМГ: В Китай стартира Международната научна програма за термоядрена енергия

КМГ

1212
Снимка: Китайска медийна група

На 24 ноември в Хъфей стартира Международната научна програма за термоядрена енергия на Китайската академия на науките, съобщи КМГ. По време на събитието бе публикуван план за изследване на горящ експериментален суперпроводим токамак BEST. Учени в областта на термоядрена енергия от повече от 10 държави, включително Франция, Великобритания, Германия и Италия, се събраха в Хъфей, за да подпишат „Хъфейската декларация за ядрен синтез", призовавайки за засилено международно сътрудничество в разработването на термоядрена енергия.

Термоядрената енергия, наречена „изкуствено слънце", е считана за окончателната цел за чиста енергия. Въпреки редица пробиви в изследванията на термоядрената енергия, предстоят още множество технологични предизвикателства. В декларацията учените призовават да се следва духът на отвореност, споделяне и взаимна изгода, като се насърчават повече международни изследователи да посетят Хъфей, да провеждат експерименти и сътрудничество, свързани с термоядрената енергия, и да работят заедно за реализиране на мечтата за термоядрена енергия.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Цветанка Минчева: Плащайте с карта в първите дни на 2026 г.