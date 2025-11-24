Уан И: Японският ръководител премина червената линия на Китай

Китайският външен министър Уан И даде интервю за китайските медии след обиколката си в Киргизстан, Узбекистан и Таджикистан, съобщи КМГ. Уан И коментира тайванския въпрос и посочи, че по време на посещенията си в трите средноазиатски страни е представил на колегите си основните принципи и позицията на Китай. Китайският дипломат допълни, че думите на японската министър-председателка открито нарушават основните интереси на Китай и оспорват международния ред след Втората световна война.

Трите страни изтъкнаха, че в света има само един Китай, а Тайван е неделимата част от китайската територия. Те се противопоставиха на всички форми за „независимост на Тайван" и подкрепиха усилията на китайското правителство за реализирането на единството на държавата. Изявленията от трите страни не само поддържат позицията на Китай по тайванския въпрос, но и също запазват основните правила на международните отношения. Това показва, че принципът за „един Китай" е непоклатим и универсален консенсус на международната общност, заяви още китайският външен министър.