Индия и Канада ще възобновят замразените търговски преговори

Отава и Делхи се споразумяха да възобновят преговорите за сключване на ново търговско споразумение, след като разговорите по темата между двете държави бяха преустановени заради дипломатически спор преди две години. Това съобщи снощи индийското правителство, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Премиерът на Канада Марк Карни се срещна с министър-председателя на Индия Нарендра Моди по време на срещата на върха на Г-20 в Йоханесбург, Република Южна Африка.

„Лидерите се съгласиха да подновят преговорите по Споразумение за всеобхватно икономическо партньорство (CEPA), насочено към удвояване на двустранната търговия до 50 милиарда щатски долара до 2030 г.", пише в изявление на кабинета на индийския премиер.

„Срещнах с министър-председателя Нарендра Моди по време на срещата на Г-20 и започнахме преговори за търговско споразумение, което може да увеличи над два пъти търговията между двете държави - до над 70 милиарда канадски долара", написа Карни в публикация в социалната мрежа „Екс" (X), допълвайки, че „Индия е петата по големина икономика в света, което означава големи нови възможности за канадските работници и компании".

Двете страни потвърдиха дългогодишното си сътрудничество в областта на ядрената енергетика за граждански цели и отбелязаха продължаващите разговори за разширяване на партньорството, включително чрез дългосрочни договори за доставка на уран, пише още в изявлението.

Възобновяването на преговорите подчертава затоплянето на отношенията между двете страни, тъй като Канада се стреми да диверсифицира търговските си отношения от САЩ, най-големият си търговски партньор.

Карни планира да удвои канадския износ към други държави през следващото десетилетие.

Отава преустанови преговорите с Индия по всеобхватно икономическо партньорство през 2023 г., след като отношенията се влошиха, когато Канада обвини индийското правителство в участие в убийството на канадеца от сикхски произход Сингх Ниджар, което Делхи отрича.

Въпреки дипломатическия спор търговията между Канада и Индия е нараснала, но според търговски експерти тя остава сравнително слаба спрямо размера на индийската икономика.

Търговия между двете страни достигна приблизително 31 милиарда канадски долара (21,98 млрд. щатски долара) през 2024 г., до голяма степен в полза на Отава заради износа ѝ на услуги, които достигнаха 16 млрд. канадски долара. За сравнение, общата двустранна търговия между Канада и Китай беше почти четири пъти по-голяма през 2024 година.

Отношенията между Отава и Делхи се подобриха след срещата на Моди с Карни по време на срещата на Г-7 в Канада през юни.

Карни заяви снощи, че Индия е надежден търговски партньор. Въпреки че все още има теми, които могат да предизвикат напрежение между двете страни, канадският премиер каза, че би искал да разшири отношенията между двете държави.

„Това, което искаме да направим, е да поставим тези (търговски отношения) на стабилна основа чрез потенциално търговско споразумение между двете държави, което дава защита на нашите предприятия", отбеляза Карни.

По време на срещата в Йоханесбург, Карни се срещна също и с бразилския президент Луис Инасио Лула да Силва, като двамата лидери се съгласиха да засилят преговорите по споразумение за свободна търговия между Канада и южноамериканския блок Меркосур, обединяващ Бразилия, Аржентина, Парагвай и Уругвай.