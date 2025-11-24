Румъния отново вдигна F-16 заради въздушни удари в Украйна

Германски изтребители, участващи в мисията по еър полисинг в Румъния, както и румънски самолети F-16, отново са излетели тази нощ, след като Русия поднови ударите с дронове по цивилни цели и пристанищна инфраструктура в Украйна в неделя, съобщи Аджерпрес, като се позовава на румънското Министерство на националната отбрана.

В съобщението се казва, че системите за радарно наблюдение са засекли въздушни цели, насочени към украинското пристанище Измаил, поради което са били изпратени 2 германски изтребителя „Юрофайтър" за наблюдение на въздушното пространство, предава БТА.

По-късно дроновете изчезнали от радарите, а малко след това било съобщено за експлозии в Измаил. Не е имало нарушение на румънското въздушно пространство и германските изтребители са се завърнали в базата си около един час след полунощ.

В 1:45 ч. през нощта отново са били установени въздушни цели, този път на 30 км северно от Змийския остров в Черно море. При този случай са били вдигнати два румънски изтребителя F-16, а в 2:20 часа властите са издали и предупреждение до населението в северната част на окръг Тулча чрез системата РО-АЛЪРТ (RO-ALERT).

И в този случай са били наблюдавани няколко въздушни цели и експлозии от украинската страна на границата, но не е имало навлизане в румънското въздушно пространство. Двата изтребителя са се върнали в базата си в 3:51 ч.