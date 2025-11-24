Китай публикува резултатите от опазването на нематериалното културно наследство за периода на „14-ата петилетка“

Министерството на културата и туризма съобщи, че по време на „14-ата петилетка" (2021-2025) Китай е обявил пета серия от 325 представителни национални проекта за нематериално културно наследство, шеста серия от 942 представителни проекта за национално нематериално културно наследство и 14 експериментални зони за опазване на културата и околната среда на национално ниво, съобщи КМГ. Така броят на националните и провинциалните културни и екологични защитени територии достигна 276. През периода на 14-ия петгодишен план в Китай беше реализирана програма за обучение на наследници на нематериално културно наследство, като над 100 висши учебни заведения създадоха бакалавърски програми и свързани с тях изследователски специализации в областта на опазването на нематериалното културно наследство. Освен това през този период Китай включи 44 обекта в списъка на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО, заемайки първо място в света.