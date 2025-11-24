КМГ: В Гуейджоу ще стартира първият редовен логистичен маршрут изпълняван изцяло от eVTOL

Югозападната китайска провинция Гуейджоу планира да стартира до края на годината първия си редовен логистичен маршрут, изпълняван изцяло от електрически летателен апарат с вертикално излитане и кацане (eVTOL), съобщи КМГ.

Апаратът V2000CG CarryAll, разработен от шанхайската компания AutoFlight, е единственият eVTOL в световен мащаб с максимално тегло при излитане над 1 тон, който е получил и трите необходими китайски авиационни сертификата, за да оперира. Той има полезен товар до 400 кг с максимална крейсерска скорост от 200 км в час и обхват от 200 км. Машината се захранва от батерии на CATL, стратегически инвеститор на AutoFlight.

От Гуейджоуската индустриална корпорация за гражданска авиация (Guizhou Civil Aviation Industry Group) съобщиха, че след карго маршрута провинцията планира да разшири приложенията на eVTOL апаратите, като ги направи достъпни за туризъм и транспорт на пътници.

Според Администрацията за гражданска авиация на Китай, пазарната стойност на сектора за летателни апарати на ниска надморска височина се очаква да скочи от 500 милиарда юана през 2023 г. до 1,5 трилиона юана през 2025 г., а това число може да достигне 3,5 трилиона юана до 2035 г.