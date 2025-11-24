Украйна унищожи през нощта 125 от общо 162 руски дрона

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украинската противовъздушна отбрана (ПВО) унищожи 125 от 162-та дрона, използвани от Русия за атака срещу Украйна от вчера вечерта, предаде Укринформ, като се позова на информация в канала в "Телеграм" на Военновъздушните сили на Украйна.

От 19:00 часа (и българско време) вчера, 23 ноември, Русия е атакувала Украйна със 162 бойни безпилотни летателни апарата от тип "Шахед", "Гербера" и други видове, изстреляни от Курск, Брянск, Орел, Милерово, Приморско-Ахтарск, както и от Гвардейское в Крим. Повече от 80 от дроновете са били от тип "Шахед", съобщава БТА.

Срещу тази въздушна атака са били задействани украинската авиация, зенитноракетни комплекси, силите за радиоелектронна борба и безпилотни системи, както и мобилни огневи групи на въоръжените сили на Украйна.

По предварителни данни до 9:00 ч. тази сутрин украинската ПВО е свалила или заглушила сигнала им, отклонявайки ги от целта, 125 руски дрона в северната, южната и източната част на Украйна.

На 15 различни места са регистрирани 37 попадения на дронове, както и падане на отломки от свален дрон на още едно място. Най-големи щети са понесли обекти на цивилната инфраструктура и частни домове в Харковска, Черниговска и Днепропетровска област. При ударите има жертви.

Както съобщи по-рано Укринформ, четирима души бяха убити снощи в Харков в резултат на масирана руска атака с дронове.