Намаляват задължителната военна служба в Армения от 24 на 18 месеца

Снимка: Пиксабей

Арменската парламентарна комисия по отбрана и вътрешна сигурност одобри законопроекта на Mинистерството на отбраната за намаляване на задължителната военна служба от сегашните 24 месеца на 18 месеца, съобщи БТА по информация на арменската новинарска агенция АРМЕНПРЕС.

Предстои законопроектът да бъде разгледан в пленарна зала. Според министерството редица инициативи през последните години, включително доброволната служба, програмата за сержанти и други мерки, дават положителни резултати и правят доброволната служба по-привлекателна.

Ако парламентът одобри окончателно промените, по-краткият срок на служба ще влезе в сила от зимната кампания по набор през тази година. Промените обаче няма да важат за военнослужещите, които вече са започнали службата си преди този период.

Министърът на отбраната Сурен Папикян представи подробно инициативата пред депутатите. Заместник-председателят на комисията Армен Хачатурян отбеляза, че редица военни реформи са създали условията за подобна стъпка.

Намаляват задължителната военна служба в Армения от 24 на 18 месеца.

