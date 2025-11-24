ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Косовската полиция разкри 266 кг експлозив на граничен пункт с Албания

Косово

Косовската полиция съобщи, че е разкрила общо 266 килограма експлозив, няколко детонатора и голям брой кабели и жици при проверка на ван с косовски номера на граничния пункт Морина – Върмица на албанско-косовската граница, предаде БТА по информация на Косовското радио и телевизия.

По информация на полицията ванът е спрян вчера следобед за допълнителна проверка на граничния пункт, като след установяването на експлозивите шофьорът на превозното средство е арестуван.

По случая е започнато допълнително разследване, което да установи произхода на взривните вещества, както и целта на транспортирането им между двете страни.

