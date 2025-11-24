14 полицаи са отстранени от длъжност след обир и изнасилване на момиче

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Четиринадесет полицаи бяха отстранени от длъжност заради предполагаемото им участие в обир и изнасилване на деветокласничка в град в провинция Кавите, съобщи БТА по информация на Филипинската новинарска агенция (ФНА).

"Разпоредих на регионалния директор на местната полиция в града да освободи от длъжност и да арестува всички обвиняеми, докато тече разследването", заяви ръководителят на Филипинската национална полиция Хосе Нартатес-младши.

Осем от общо 14-те полицаи, всички от Специалното оперативно звено на Отдела за борба с наркотиците към филипинската полиция, бяха арестувани вчера, след като жертвата е подала сигнал в полицията.

Първоначалните данни показват, че полицаите, представяйки се като част от специална акция, са нахлули в дома на момичето в събота, взели са бижутата и телефона ѝ, след което са я насилили сексуално.

Нартатес подчерта, че полицията има "нулева толерантност към злоупотреби, нарушения и всякакви действия, които подкопават общественото доверие". "Служителите, които работят с отдаденост, честност и професионална почтеност, ще бъдат наградени. А онези, които нарушават тези стандарти, ще понесат бързи и справедливи последици според закона", заяви той.

Нартатес увери семейството на жертвата, че лично ще следи хода на разследването, което е разпоредил на Вътрешния контролен отдел да бъде ускорено.