Бившият премиер на Великобритания Дейвид Камерън е бил диагностициран с рак

Бившият премиер на Великобритания Дейвид Камерън разкри, че е бил диагностициран с рак на простатата, след като съпругата му го насърчила да си направи изследване, пише "Дейли мейл".

Бившият министър-председател бил подтикнат да си направи тест за простата от съпругата си Саманта, след като тя чула интервю по радиото със създателя на Soho House Ник Джоунс, в което той разказал как рутинно изследване открило неговия рак.

Лорд Камерън, на 59 години, си направил тест за простатно-специфичен антиген (PSA), който следи за протеини, свързани с рак на простатата, и резултатите се оказали тревожно високи.

„Винаги се надяваш на най-доброто", казва лорд Камерън, който вече е без рак. „Имаш висок PSA – вероятно е нищо. Правят ти ядрено-магнитен резонанс и има няколко черни петна. Мислиш си: 'Е, вероятно е наред.'

„Но когато биопсията се върне и казва, че имаш рак на простатата? Ужасно е да чуеш тези думи. И буквално докато излизат от устата на лекаря си мислиш: 'О, не, ще го каже. Ще го каже. Боже, каза го.'"

Сега той призовава за целенасочена национална скринингова програма.

Съпругата на консервативния лорд го насърчила да се прегледа, след като чула интервюто на 62-годишния Джоунс, в което той разказал, че тестът PSA е открил неговия рак през 2022 г., след което бил лекуван.

Като член на борда на благотворителната организация Prostate Cancer Research, той използва контактите и влиянието си, за да обедини различни групи хора в подкрепа на мъжкото изследване.

Той казва, че иска да помогне така, че мъжете „да не умират от срам".

Лорд Камерън казва, че е важно да разкрие диагнозата си, защото „имам платформа".

Той добавя: „Това е нещо, за което наистина трябва да помислим, да говорим и при нужда – да действаме. Не обичам особено да обсъждам лични здравни проблеми, но чувствам, че трябва."

„Помислих си: 'Е, щом ти се е случило, трябва да дадеш глас.'"

Той казва, че мъжете не са добри в това да обсъждат здравето си и често отлагат, като добавя: „Срамуваме се да говорим за простатата, защото е тясно свързана със сексуалното здраве и всичко останало.

„Бих се чувствал зле, ако не изляза и не кажа, че съм минал през това – направих си скенер. Той ми помогна да открия нещо нередно. Даде ми шанс да се справя."

След като биопсията потвърдила рака, лорд Камерън трябвало да реши дали да наблюдава и изчаква или да действа.

По-големият му брат Александър, адвокат, починал от рак на панкреаса на 59 години през март 2023 г. „Това изостря мисълта. Реших сравнително бързо", казва Камерън. „Исках да продължа напред и това направих."

Лорд Камерън избрал фокална терапия и след лечението му бил направен нов ЯМР, който показал, че е успешна.

Фокалната терапия използва игли, които подават електрически импулси, за да унищожат раковите клетки, и е по-малко инвазивна и по-щадяща от лъчетерапията или простатектомията. Лордът казва: „Искам, така да се каже, да изляза открито.

„Искам да добавя името си към дългия списък от хора, които призовават за целенасочена скринингова програма."

Сега той подкрепя кампанията на Prostate Cancer Research за предлагане на скрининг на мъже с висок риск.

Камерън вярва, че новите технологии са променили ранното изследване и засилват нуждата от национална програма.

Той смята, че скоро рутинният скрининг може да бъде въведен за всички по-възрастни мъже и да помогне за спасяването на 12 000 живота годишно във Великобритания.

„Обстоятелствата се променят", казва той. „Аргументите се променят и това е много добър момент да се преразгледа въпросът."

Новината идва на фона на очакване първата програма за скрининг за рак на простатата в NHS да получи зелена светлина тази седмица.

В четвъртък Националният скринингов комитет на правителството ще вземе решение, което може да промени ранното откриване и лечението.

Очаква се водещи онколози, икономисти и медицински етици да дадат препоръка дали да се въведе широкообхватен скрининг.

Но вероятно ще бъде одобрен само за хора с най-висок риск – като тези с фамилна анамнеза или определени гени.

Киара де Биазе, директор на здравни услуги в Prostate Cancer UK, казва: „Радваме се, че Дейвид Камерън е открил рака на простатата в ранен стадий и е преминал успешно лечение.

„Благодарим му, че споделя историята си и повишава информираността за това заболяване, което е напълно лечимо, ако бъде открито навреме. Но животът на мъжете не бива да бъде оставян на случайността."

Лорд Камерън беше активен поддръжник на информираността за рака на простатата по време на мандата си в Даунинг стрийт 10. Неговото правителство създаде Фонд за противоракови лекарства, за да осигури достъп до терапии, които не се покриват рутинно от NHS.

Ракът на простатата е най-разпространеният рак при мъжете във Великобритания – над 56 000 души се диагностицират всяка година.

Няма скринингова програма поради притеснения относно точността на PSA тестовете.

Но Камерън казва пред „Таймс": „Знам, че не е сигурно решение. Има уважителни аргументи срещу скринингова програма.

„Винаги трябва да се мисли колко случаи откриваме, колко погрешни диагнози има и колко хора ще бъдат лекувани ненужно.

„Но ми се струва, че доста неща се промениха през последните години."