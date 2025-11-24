Словакия: Планът на Тръмп за мир в Украйна е стъпка в правилната посока

Словашкият президент Петер Пелегрини смята, че мирният план на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Украйна е първа, но значима стъпка в правилната посока, съобщи БТА по информация на словашката новинарска агенция ТАСР.

Въпреки това предстои още много работа и най-важната задача сега е да се постигне реално споразумение между Украйна и Русия, посочи словашкият държавен глава в публикация в "Екс".

Пелегрини приветства американския президент и екипа му, които по думите му работят неуморно за постигане на мир. Представеният от медиите тази седмица планът от 28 точки е "много силна и много сериозна първа стъпка", смята той.

"Мнозина казват, че това е най-реалистичният план до момента. Разбира се, предстои още много работа, както винаги, но това е голяма крачка в правилната посока. Най-важното сега е да бъде постигнато истинско споразумение между Украйна и Русия, подкрепено от САЩ, ЕС, НАТО и всички ключови международни партньори. Така се постигат резултати", пише словашкият президент.

Публикуваната версия на американското предложение за край на войната, която Русия започна с нахлуването си в Украйна на 24 февруари 2022 г., предвижда, наред с други точки, Украйна да предаде на Русия територии в Донбас, да ограничи числеността на въоръжените си сили до максимум 600 000 души и да се ангажира никога да не се присъединява към НАТО.

Вчера в Женева се проведоха разговори между представители на САЩ, Украйна и европейски държави. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио, който участва в преговорите, заяви, че е постигнат значителен напредък.

По думите му е изготвен основен документ и списъкът на спорните въпроси е силно стеснен. Сред оставащите открити теми са бъдещата роля на ЕС и НАТО, както и въпросът за гаранциите за сигурност.