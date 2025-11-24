Зеленски: Работим със САЩ и други съюзници по мирните предложения за Украйна

Украйна ще продължи да работи със своите партньори, включително със САЩ, по мирните предложения, заяви днес украинският президент Володимир Зеленски, на втория ден от преговорите в Швейцария, след като Вашингтон предложи план, призоваващ за отстъпки от страна на Киев, предаде БТА по информация на Ройтерс.

"Всички ние продължаваме да работим с партньорите, особено със САЩ, в търсене на компромиси, които ще ни направят по-силни, а няма да ни отслабят", каза Зеленски чрез видеоконферентна връзка от Швеция, където участва в Четвъртата парламентарна среща на върха на Международната платформа за Крим.

Във форума в Стокхолм взема участие и председателят на Народното събрание на България Рая Назарян.

Украйна и САЩ посочиха вчера в съвместно изявление, че са изготвили "актуализирана и усъвършенствана" рамка за мир след преговорите в Женева, но не дадоха повече подробности.

Зеленски каза, че Русия трябва да плати за войната в Украйна и че решението за използване на замразените руски активи е от ключово значение за Киев.

"Сега сме в решаващ момент", заяви той добави: "Има много шум в медиите, с целия политически натиск и дори с още по-голямата отговорност за предстоящите решения".

Президентите на Финландия и Украйна - Александер Стуб и Володимир Зеленски са провели разговор, по време на който са обсъдили резултатите от преговорите между американската и украинската делегация в Женева за мирния план на САЩ.

Стуб съобщи това в социалната мрежа "Екс", предаде агенция Укринформ.

"Разговарях с президента Зеленски тази сутрин. Приветствам напредъка, постигнат по време на вчерашните срещи между САЩ и Украйна в Женева. Преговорите се придвижиха една стъпка напред, но все още остава да бъдат решени важни въпроси", каза Стуб.

По думите му "всяко решение, попадащо в компетенциите на Европейския съюз и НАТО, ще бъде обсъдено и прието от ЕС и НАТО по време на отделни разговори".