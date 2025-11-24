Главният прокурор на Испания подаде оставка, съдът го призна за виновен за изтичане на информация

Главният прокурор на Испания Алваро Гарсия Ортис днес подаде оставка, след като миналата седмица Върховният съд го призна за виновен за изтичането на поверителна информация относно дело за данъчна измама, в което е замесен партньорът на главна фигура от опозицията, предаде БТА по информация на Ройтерс.

Безпрецедентният случай е удар за коалиционно правителство на испанския премиер Педро Санчес, който назначи Ортис през 2022 г. и многократно е защитавал неговата невинност.

В писмо до министъра на правосъдието Феликс Боланьос, бившият прокурор заявява, че решението му да подаде оставка преди присъдата, която му забранява да заема поста си в продължение на две години, е продиктувано от "дълбоко уважение" към съдебните решения.

"Въпреки че решението ми произтича пряко от присъдата, съм убеден, че съм служил вярно на институцията, към която имам честта да принадлежа, с недвусмислено призвание да служа на обществото, чувство за дълг и институционална лоялност", се казва в писмото

Напускането му беше очаквано от мнозина, въпреки че Върховният съд все още не е дал обосновка за присъдата и Гарсия Ортис все още може да я обжалва пред Конституционния съд на Испания и в крайна сметка пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург.

"Уважаваме решението на съда, но не сме съгласни с него", заяви говорителката на испанското правителство Пилар Алегрия пред държавната телевизия Те Уве Е (TVE) след оставката на Гарсия Ортис.