Руската противовъздушна отбрана свали дрон, насочил се към Москва, каза кметът на столицата Сергей Собянин, цитиран от Ройтерс.

Заплахата за кратко принуди московското летище Домодедово да въведе временни ограничения за всичките си полети, предаде БТА.

Собянин посочи в изявление, че аварийно-спасителните служби работят на мястото на падането на отломките от сваления дрон.

Московското летище Жуковски също въведе временни ограничения за полетите, след като ограниченията в Домодедово бяха вдигнати, съобщи руският авиационен регулатор "Росавиация".