Тръмп: Не вярвайте, докато не го видите, но може би се случва нещо хубаво

“Наистина ли е възможно постигането на голям напредък в мирните преговори между Русия и Украйна??? Не вярвайте, докато не го видите, но може би се случва нещо хубаво. БОГ ДА БЛАГОСЛОВИ АМЕРИКА!“. Това коментира американският президент Доналд Тръмп в социалната си платформа.

По-рано стана ясно, че Вашингтон и Киев са въвели поправки в първоначалния вид на проекта за мирно споразумение от 28 точки.

Промените са били направени при преговорите в Женева, които продължават и днес. Темата ще бъде акцент и в разговорите на еворлидерите по време на срещата на върха Европейски съюз–Африкански съюз в Луаанда.

Украйна потвърди, че основните притеснения, като гаранции за сигурност и политически суверенитет, са били подробно разгледани. Украинският президентът Володимир Зеленски определи момента като ''критичен' и заяви, че работата с американските и европейските партньори продължава.

„Важно е, че водим разговори с американците и получаваме сигнали, че екипът на президента Тръмп ни чува“, коментира Доналд Тръмп.

Началникът на американската делегация - държавният секретар Марко Рубио нарече разговорите от последните часове ''продуктивни'' и изрази оптимизъм за сделка с Киев до дни.

„Има няколко въпроса, по които все още трябва да продължим да работим. Но сме много по-напред, отколкото бяхме, когато започнахме“, коментира той.

Според запознати - европейска намеса е помогнала на Киев да отхвърли някои от спорните точки в първоначалния документ, който Брюксел определи като ''облагодетелстващ'' Русия.

Съюзът излезе и със свое контрапредложение, което отхвърля намаляването на украинската армия и настоява за гаранции за сигурността на Украйна от страна на Съединените щати по образеца на член пети от устава на НАТО, съобщи бТВ.