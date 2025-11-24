Кремъл: Нямаме информация за преговорите в Женева

Кремъл заяви днес, че ще изчака да види как ще се развият преговорите между САЩ и Украйна по потенциалния мирен план и няма да коментира медийните съобщения по толкова сериозен и сложен въпрос, предаде БТА по информация на Ройтерс.

Съединените щати и Украйна заявиха вчера в съвместно изявление след неделните преговори в Женева, че са изготвили „актуализирана и усъвършенствана" рамка за мир, след като по-ранният 28-точков план, одобрен от администрацията на Тръмп, беше критикуван от съюзниците на Киев като прекалено благосклонен към Москва.

Руският президент Владимир Путин заяви в петък, че предложенията на САЩ за мир в Украйна могат да бъдат основа за уреждане на конфликта, но ако Киев отхвърли плана, руските сили ще продължат настъплението си.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза, че Русия не е получила никаква официална информация за резултатите от преговорите в Женева. „Разбира се, ние следим отблизо новините в медиите, които пристигат от Женева през последните няколко дни, но все още не сме получили нищо официално", заяви Песков пред репортери. „Прочетохме изявление, че след дискусиите в Женева са били внесени някои изменения в текста, който бяхме видели по-рано. Ще изчакаме. Изглежда, че диалогът продължава."

Също така беше съобщена промяна в клаузата относно НАТО и Украйна, която изглежда да оставя отворена възможност за евентуално присъединяване на Киев към военния алианс, ръководен от САЩ. Украйна смята членството в НАТО за гаранция за сигурността си срещу бъдеща руска инвазия.

Кремъл няма да обсъжда подробностите на никакъв проект за споразумение въз основа на медийни съобщения, каза Песков при въпрос по темата. „Това е твърде важен и сложен въпрос, за да се ръководим единствено от медийни съобщения по въпроса. Тук е необходимо да се разчита на информация, получена по официални канали".

Той заяви, че все още няма планове за среща между руските и американските представители за тази седмица.