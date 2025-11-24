Правителството на Сърбия: Има достатъчно от всички петролни продукти

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В Сърбия има достатъчно от всички петролни деривати, съобщи правителството след извънредно заседание, на което бе обсъдена енергийната ситуация в страната, предаде БТА по информация на в. "Политика".

Министрите обсъдиха ситуацията в енергийния сектор и начините за поддържане на стабилни доставки на петролни деривати на пазара, се казва в съобщение до медиите на правителствената пресслужба..

Сръбският президент Александър Вучич се срещна вчера с екипа, отговорен за енергийната стабилност и сигурност на страната. Той заяви, че са обсъдени всички актуални предизвикателства и са постигнати важни заключения, за да се защитят интересите на Сърбия и да се гарантира безопасно и надеждно снабдяване за гражданите и икономиката на Сърбия.

След тази среща министърът на минното дело и енергетиката Дубравка Джедович Ханданович заяви, че се очаква отговор от САЩ относно работата на сръбската петролна компания НИС днес или утре и каза, че гражданите не трябва да се притесняват и че ще има достатъчно от всички петролни продукти.

Тя посочи, че сръбското правителство е разработило сценарии за снабдяването на пазара с горива.

Министърът на външните работи Марко Джурич, който е член на екипа за енергийна стабилност, заяви днес пред обществената телевизия РТС, че доставките на енергия са гарантирани.

Въпреки това, както каза той, по отношение на НИС преговорите все още продължават.

„Сърбия се е подготвила добре, действа честно и прозрачно. Продължаваме да информираме обществеността прозрачно. Очакваме информация за нови сделки. Мълчанието е тежко, разговорите се водят в чувствителен геополитически момент", каза Джурич.

„Нашият интерес е НИС да продължи да функционира", добави сръбският външен министър и уточни, че целта на САЩ е да отдели Европа от Русия по отношение на енергетиката.