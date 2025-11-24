ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Съветът на ЕС одобри бюджета за 2026 г. - 192,8 млрд. евро, предстои гласуване в Европейския парламент

Николай Желязков, БТА

Съветът на ЕС одобри бюджета за 2026 г. - 192,8 млрд. евро, предстои гласуване в Европейския парламент. СНИМКА: Пиксабей

Съветът на ЕС съобщи, че е одобрил днес общия бюджет за следващата година. Предстои в сряда Европейският парламент да гласува окончателно бюджета на ЕС за 2026 г. преди влизането му в сила, се отбелязва в съобщението.

Предвижда се бюджетът да бъде 192,8 милиарда евро, като са взети предвид нуждите в областта на отбраната, миграцията и готовността за действия при непредвидени обстоятелства, уточни Датското председателство на Съвета на ЕС. За непредвидени разходи бюджетът догодина ще разполага със 715,7 милиона евро.

Отбелязва се, че бюджетът за догодина е последният от седемгодишния цикъл в ЕС, като преговорите за следващите седем години продължават. През юли Европейската комисия предложи новият многогодишен бюджет да бъде 2 трилиона евро.

