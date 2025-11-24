"Децата на Менаше" - индийците, които Израел приема като библейски евреи

Племето Менаше, често наричано Бней Менаше („Децата на Менаше") е индийска общност в североизточна Индия, главно в щатите Манипур и Мизорам. Смята се, че хората от тази общност произхождат от едно от десетте изгубени племена на Израел – племето на Менаше, син на Йосиф, разпръснати след асирийския плен през VIII век пр.н.е.. Макар историята им да е изпълнена с легенди, миграции и културни влияния, общността успява да съхрани своята идентичност и да привлече вниманието както на учени, така и на религиозни институции. Днес Израел предприема нов план за приемането на общността, като първата група се очаква да пристигне в Израел още през 2026 г.

Интерес към племето през годините

През XX век интересът към идентичността на Бней Менаше нараства. Израелски учени, религиозни организации и доброволци започват да изучават техните обичаи и устни предания. Макар науката да не дава еднозначно потвърждение за произхода им, много изследователи признават, че общността носи уникална смесица от местни културни особености и древни мотиви, които те самите тълкуват като наследство от Израил. През 2005 г. сефардският главен равин на Израел официално признава Бней Менаше като потомци на Израел, което открива път към възможността да се завърнат в историческата си родина. Част от тях преминават през формален гиюр – процес на присъединяване към юдаизма – и това им позволява да емигрират в Израел.

Мнозина от тях обаче са изповядвали християнството, преди да се обърнат към юдаизма и да получат признание от Главния равин на Израел. Те спазват традиционните еврейски обичаи, празнуват празници като Сукот и са създали синагоги в своите общности.

ДНК тестове

Някои изследователи се опитаха да установят чрез ДНК тестове дали племето Бней Менаше от Индия има средиземноморски (близкоизточен) произход. Част от общността се противопостави на тези тестове, като заяви, че смесените бракове с други народи не променят тяхната идентичност като евреи.

През 2003 г. бяха направени генетични тестове на мъже, които не показаха доказателства за близкоизточен произход. По-късни изследвания на жени от тези общности откриха някои следи, които могат да са резултат от смесени бракове по време на дългата миграция на тези хора. Генетиците отбелязват, че липсата на явни генетични съвпадения не означава непременно, че хората нямат еврейски корени, тъй като след хиляди години следите могат да се изгубят, а положителният резултат може да е силен индикатор.

BBC съобщава, че докато мъжките линии на племената не показват връзки с Израел, женските линии имат генетични черти, свързани със средиземноморски произход, вероятно вследствие на смесени бракове. Социалният учен Лев Гринберг отбелязва, че някои десни еврейски групи са подкрепяли конверсии на отдалечени общности, за да укрепят населението в спорни региони.

Израел прибира Бней Менаше при себе си - осигурява настаняване, финансова подкрепа, обучения и интеграция

Израел одобри план за приемане на около 5800 членове на общността Бней Менаше до 2030 г., според решение на правителството, обявено в неделя. Първата група от 1200 души се очаква да пристигне през следващата година. Министерството, отговорно за тяхното приемане, ще предостави първоначална финансова подкрепа, обучение по иврит, професионално ориентиране, временно настаняване и социални програми, за да помогне на новодошлите да се установят. Правителството очаква да отдели около 27,4 милиона долара само за приемането на тази първа вълна. Предстоящите пристигания идват след това на около 4000 души от племето Бней Менаше, които вече са емигрирали в Израел през последните две десетилетия. Планът е съгласуван съвместно с индийското правителство, пише "Дойче веле".

За Израел това решение е едновременно хуманитарно, духовно и стратегическо. За Бней Менаше е кулминация на вековно очакване – събиране с роднините им, които вече живеят в Израел, и възможност да изградят бъдеще, в което легендата за древния им произход се вплита в реалния живот.