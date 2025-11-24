Австрия планира нова концепция за гранична охрана

Министърът на вътрешните работи на Австрия Герхард Карнер е обявил днес, че австрийската концепция за гранична охрана ще бъде доразвита и адаптирана към променената ситуация в областта на нерегламентираната миграция, съобщава БТА по информация на електронни медии в страната.

Възложено е на Генералната дирекция за обществена сигурност да изготви нова концепция до средата на декември, заяви министърът преди работна среща със словашкия министър на вътрешните работи Матуш Шутай-Ещок в Китзе, община в провинция Бургенланд.

Карнер обоснова тази стъпка с „масивното намаляване" на нерегламентираната миграция към Австрия и посочи границата между Бургенланд и Унгария. Докато през октомври 2022 година там са били задържани близо 15 000 бежанци, тази година са регистрирани само 180 случая. Същевременно само една четвърт от задържаните в Бургенланд през тази година (около 2700) са подали молба за убежище.

Новата концепция ще включва и мерки на унгарска територия, както и трансгранични, координирани контролни мерки със Словакия, които ще бъдат обсъдени по време на работната среща. Граничният контрол със Словакия съществува от над две години и засега ще продължи до 15 декември.