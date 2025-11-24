Босненската ЦИК потвърди победата на Синиша Каран за президент на Република Сръбска

Според последните предварителни резултати, публикувани от босненската Централна избирателна комисия (ЦИК) днес, кандидатът на управляващия Съюз на независимите социалдемократи (СНСД) Синиша Каран е победителят на предсрочните президентски избори в босненската Република Сръбска, които се състояха вчера, предаде БТА.

При преброени гласове от 99,72 процента от избирателните секции Каран води с 50,3 процента, като е получил 217 324 гласа. Неговият опонент, кандидатът на опозиционната Сръбска демократическа партия (СДС) Бранко Блануша, е получил 208 955 гласа, което представлява 48,37 процента от гласовете. На трето място се нарежда Драган Джоканович от "Съюз за нова политика" с 1877 гласа.

Вчера от СДС заявиха, че партията не признава победата на Синиша Каран и ще поиска повторно гласуване в градовете Добой, Зворник и Лакташи заради "големи изборни кражби".

Според последните данни на ЦИК на изборите са гласували общо 439 897 души или 34,79 на сто от гражданите, имащи право на глас в Република Сръбска.

Предсрочните президентски избори в Република Сръбска бяха свикани, след като мандатът на бившия президент Милорад Додик беше прекратен след окончателно съдебно решение, което го осъди на една година затвор и шест години забрана за политическа дейност заради неспазване на решенията на Върховния представител на международната общност в Босна и Херцеговина Кристиан Шмит.

Според Дейтънското мирно споразумение, сложило край на войната в Босна (1992-1995 година), страната е разделена на две полуавтономни части – Република Сръбска, населена предимно с босненски сърби, и мюсюлманско-хърватската Федерация Босна и Херцеговина, където живеят босненски мюсюлмани (бошняци) и босненски хървати. Всяка част има собствено правителство, парламент и полиция, но двете са свързани чрез общи институции на държавно равнище, включително съдебна система, армия, служби за сигурност и данъчна администрация. В Дейтънското споразумение се урежда и ролята на Върховния представител на международната общност, който има широки правомощия, включително да налага закони и да уволнява длъжностни лица.