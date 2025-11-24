Унгария няма да подкрепи новата стратегия на ЕС за програмата "Еразъм+"

Унгария няма да подкрепи новата стратегия на Европейския съюз за програмата "Еразъм+", докато унгарските студенти и изследователи не получат достъп до програмите "Еразъм+" и "Хоризонт Европа", на които имат право, заяви унгарският министър на културата и иновациите Балаж Ханко пред унгарската новинарска агенция МТИ.

По думите му правителството е провело разговори с общността на унгарските ректори, която подкрепя позицията на кабинета. Новата стратегия трябва да бъде обсъдена в четвъртък от министрите на образованието на ЕС, предаде БТА.

Ханко заяви, че решението на Европейската комисия от 2022 г. да изключи унгарски университети от програмите "Еразъм+" и "Хоризонт Европа" е било неправомерно и е загуба за ЕС, въпреки че правителството е изпълнило всички законови промени и регулации, поискани от Брюксел.

Той отхвърли и твърденията на ЕК, че има политическо влияние в управителните съвети на фондациите, ръководещи определени университети. Според него в началото само 13 от общо 105 членове са били политически лица и всички те са подали оставка в рамките на два месеца. Ханко добави, че 87% от членовете на университетските академични съвети подкрепят настоящия модел на управление, поради което действията на Брюксел противоречат на волята на унгарските висши училища.

Министърът твърди още, че ЕС обмисля нови правила при конфликт на интереси при ректорите в университетите, като членовете на управителните съвети можело да бъдат избирани чрез неправителствени организации, свързани с Брюксел. В същото време предложението на ЕС предвиждало включване на университети в програмите от Северна Африка и Палестина в програмата.

Ханко припомни, че шест унгарски университета са сезирали Съда на ЕС преди две години. По думите му на започналите неотдавна изслушвания "съдиите били изненадани от лъжите на Европейската комисия". Той подчерта, че в новата стратегия трябва ясно да бъде записано, че всички граждани на ЕС имат право на участие в програмата "Еразъм+". В противен случай Унгария няма да я подкрепи, тъй като за приемането ѝ е необходимо единодушие.