Мерц: Не очаквам тази седмица да има пробив в преговорите за мирния план в Украйна

Европейците трябва да одобрят всички аспекти на евентуално бъдещо мирно споразумение за Украйна, засягащи тяхната сигурност, предупреди германският канцлер Фридрих Мерц, цитиран от Франс прес.

"За нас е важно никой план за мир в Украйна да не бъде изготвен без нашето съгласие по въпросите, засягащи европейските интереси и суверенитет", заяви германският лидер в кулоарите на срещата между ЕС и Африканския съюз в анголската столица Луанда.

Канцлерът добави, че не очаква тази седмица да се стигне до пробив в преговорите за мирния план в Украйна. "Русия трябва да присъства на масата (за преговори). Ако това се случи, всички усилия биха били оправдани, а в противен случай ще трябва да удвоим усилията. Това е трудоемък процес, не очаквам пробив тази седмица", подчерта Мерц, цитиран от БТА.

Междувременно говорител на германското правителство оцени преговорите в Женева като позитивни. "Разглеждаме като много позитивно това, че най-накрая има напредък и приветстваме факта, че нещата се движат напред", каза говорителят, цитиран от Ройтерс, на редовна пресконференция в Берлин.

Външните министри на няколко европейски страни се срещнаха днес с украинския си колега Андрий Сибига, за да координират бъдещите си стъпки, добавя Ройтерс, като се позовава на служител на германското Външно министерство. Целта на първите дипломати на Великобритания, Германия, Италия, Полша, Финландия и Франция остава продължаването на преговорите за постигането на справедлив и траен мир.