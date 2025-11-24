Изстрелват космическия кораб „Шънчжоу-22“ на 25 ноември

Китай ще изстреля непилотирания космически кораб „Шънчжоу-22“ на 25 ноември, предаде Ройтерс, позовавайки се на държавната телевизия CCTV.

Този ход ще помогне за връщането към нормална дейност на китайската космическата станция „Тянгун" и програмата за пилотирани полети на страната, след като в началото на ноември друг кораб претърпя повреда.

Космическият апарат „Шънчжоу-22" ще бъде изпратен до орбиталната станция, за да замени „Шънчжоу-21", който беше принуден да се върне на Земята шест месеца по-рано от планираното, след като корабът „Шънчжоу-20", скачил се със станцията, се повреди при удар с космическа отломка, пише БТА.

Преждевременното заминаване на „Шънчжоу-21" остави за 10 дни „Тянгун" и тримата тайконавти, които я обслужват, без годен за полет кораб - безпрецедентна ситуация за космическата станция, откакто тя започна да функционира напълно в края на 2022 г.

След като с изпращането на „Шънчжоу-22" тази ситуация се разреши, остава да се види как китайските космически власти ще се справят с повредения кораб „Шънчжоу-20", който според експерти може да бъде откачен от „Тянгун" и изведен от орбита над Тихия океан.

Подобно на всички скорошни мисии и стартът на „Шънчжоу-22" ще бъде даден космическия център „Цзюцюан" в северозападната част на Китай.

Основната разлика с предишните мисии е, че този полет ще бъде непилотиран - необходимо условие, за да не бъде надвишен идеалният капацитет на „Тянгун" от трима дългосрочни обитатели.

По-рано през месеца повредите, понесени от „Шънчжоу-20", принудиха екипажа му да остане на борда на космическата станция с девет дни повече заедно с новопристигналите си колеги от мисията „Шънчжоу-21". Заради ситуацията се наложи орбиталната станция „Тянгун" да работи с максималния си капацитет от шест души по-дълго от обичайното.