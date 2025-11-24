САЩ, Украйна и ЕС май намериха общ език за мир (Обзор)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп даде знак, че “може би се случва нещо много добро” в хода на преговорите за мир в Украйна, съобщи Би Би Си.

Коментарът на републиканеца дойде ден след като той разкритикува украинското правителство, което според него е показало “нулева благодарност” за американската подкрепа. Тръмп обвини и европейските държави, че продължават да купуват руски петрол въпреки санкциите.

В понеделник обаче републиканецът беше доста по-оптимистичен за напредъка в преговорите. Вероятно причината е, че делегациите на Вашингтон и Киев, които се срещнаха в неделя в Женева, са успели да намерят общ език.

За това потвърдиха ръководителите на двата екипа - държавният секретар на САЩ Марко Рубио и Андрий Ермак - шефът на кабинета на Володимир Зеленски. В изявление Рубио посочи, че дискусиите в швейцарския град са се оказали “най-продуктивната и смислена среща досега”, а според Ермак “нещата се движат към справедлив и траен мир”.

Сред важните моменти по време на преговорите в Женева беше контрапредложението за мир в Украйна, изготвено от Великобритания, Франция и Германия. То представлява изменена версия на първоначалния план на Тръмп от 28 точки, който отначало беше силно критикуван от ЕС, тъй като изискваше много отстъпки от Киев и е по-благоприятен за Москва.

По същество основните разлики в документа обхващат отстъпките на територии от страна на Украйна, намаляването на числеността на армията, потенциалното членство в НАТО и гаранциите за сигурност, които да са подобни на член 5. Докато в първия план пише, че Крим, Луганск и Донецк ще бъдат признати за де факто руски, включително от САЩ, в европейския вариант се казва: “Украйна се ангажира да не възстановява окупираната си суверенна територия с военни средства”, но “преговорите за териториални размени ще започнат от линията на контакт”.

Освен това в новата версия украинската армия се предвижда да бъде 800 хил. души, а не 600 хил. Липсва и цяла точка, която гласеше: “Русия няма да нападне съседите си и НАТО няма да се разширява повече”. Промяната в текстовете за гаранциите за сигурност сега пък ясно включва формулировката “гаранция от САЩ, която отразява член 5”. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия не е получила подробности за мирните преговори в Женева.

В Москва едва ли са доволни, че в новия план няма “де факто руски територии”, а по време на срещата на върха на “Кримската платформа” в Стокхолм Зеленски заяви: “Путин иска правно признаване на това, което е откраднал”, и допълни, че ще се търсят “компромиси, които ще ни укрепват, а не отслабват”.

Украинският заместник-министър на външните работи съобщи, че преговарящите от САЩ и Украйна в Женева са изготвили нова 19-точкова рамка за мир.