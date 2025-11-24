ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пребиха в Скопие борещия се за правата на българите журналист Владимир Перев

В магазин в столицата на Северна Македония Скопие физически бе нападнат известният македонски българин, публицистът Владимир Перев.

80-годишният Перев е бил ударен няколко пъти в лицето и са му счупени очилата. Самият Перев е подал сигнал в полицията и инцидентът е регистриран от органите на реда. До момента няма официална информация за инцидента.

„Това е една сърбоманска политика, каквато има в Македония. Това е политика на великосръбския национализъм, да не кажа фашизъм, насочена единствено към българите в Македония. Сърбите са далеч по-толерантни към турците и власите, даже и към албанците, защото само българите не са приемали, че това е изконна сръбска земя", каза Перев пред БГНЕС.

„Борбата за права на българите в Македония е в своето начало", завърши той.

Това е поредният инцидент с македонски българин в РСМ, където от страна на властите се води груба антибългарска пропаганда, включително и от официални лица и контролирани от тях медии и фалшиви профили в социалните мрежи.

