Движим се по-бързо в Космоса и това обърква всичко, което знаем за Вселената

Материята не е равномерно разпределена, ако се потвърди изследването на радио-галактиките

Слънчевата система се движи в Космоса над три пъти по-бързо, отколкото се смяташе досега, показва ново проучване. И ако то бъде потвърдено, учените ще трябва напълно да преосмислят теориите си за състава, структурата и еволюцията на Вселената. Основният въпрос, който повдигат резултатите от новото проучване, е колко равномерно е разпределена материята в Космоса.

Проучването е проведено от екип, ръководен от астрофизика Лукас Бьоме от университета в Билефелд. Откритията са публикувани в списанието Physical Review Letters.

Екипът на Бьоме използва радионаблюдения на далечни галактики, за да провери доколко стандартният модел на Вселената съответства на реалните измервания. Те са ползвали мрежата от радиотелескопи LOFAR, както и още два мощни радиотелескопа, за да направят карта на радиогалактиките. А тяхното разпределение позволява да се изчисли движението на Слънчевата система.

Радиогалактиките излъчват много силни радиовълни от огромни “лобове” –

структури, простиращи се далеч отвъд видимата им част,

съставена от звезди. Тези радиовълни са достатъчно дълги, за да преминават през космически газ и прах, без да бъдат погълнати. В посоката, в която се движи Слънчевата система, би трябвало да наблюдаваме леко увеличен брой радиогалактики.

Обичайната референция за измерване на космическото движение идва от космическия микровълнов фон – много слаба остатъчна светлина, останала от ранната горяща Вселена. В тази система от координати нашата Слънчева система, изглежда ,се движи бързо в определена посока, което би трябвало да остави характерен отпечатък върху броя на наблюдаваните галактики.

Това равномерно сияние от космическия микровълнов фон подкрепя основния космологичен принцип, че Вселената изглежда почти еднаква във всички посоки. Ако този принцип е коректен, задълбочено преброяване на галактиките трябва да покаже почти еднакъв брой във всички части на небето.

Но когато Слънчевата система се движи, тя създава т.нар. дипол – модел, при който едната страна на небето съдържа малко повече източници. Така в посоката, в която се движим, се появяват повече радиогалактики, а зад нас – по-малко. Това създава много леко, но измеримо статистическо неравенство. За да измерят този дисбаланс, учените комбинират няколко мащабни радионаблюдения, които регистрират източниците на огромни площи. Втората вълна данни на едно от тези проучвания включва над четири милиона радиоизточника, покриващи около една четвърт от северното небе. Към анализа са добавени и две проучвания на по-високи честоти – от австралийския телескоп ASKAP и от Националната радиоастрономическа обсерватория на САЩ в Ню Мексико. Заедно с LoTSS (един от най-големите и детайлни нискочестотни радиообзори) тези каталози покриват почти цялото небе. Това е много важно, защото различната чувствителност на телескопите в различни зони може лесно да създаде фалшив дипол, ако не се отчете правилно.

По-старите изследвания са разглеждали радиоизточниците така, сякаш всеки запис в каталога представлява една отделна точка. Но по-добрите съвременни изображения разкриват, че действителността е по-сложна. Много ярки радиогалактики се разделят на множество компоненти – отделни възли и лобове. Това означава, че най-простото броене може изкуствено да увеличи видимия брой обекти в някои области на небето.

Това води до т.нар. свръхразпръскване – вариации в броя на обектите, които са по-големи, отколкото би предсказала простата статистика. Ако този ефект бъде игнориран, анализът ще подцени колко несигурно е измерването на дипола.

Бьоме и колегите му изграждат своя анализ върху отрицателното биномиално разпределение – статистически модел, който може да обработва по-разпръснати данни. Учените разработват и байесов статистически метод, който комбинира наличните данни с предварителни предположения. Този метод оценява силата и посоката на дипола, като отчита промените в чувствителността на всяко отделно радиообзорно проучване.

Измерванията показват, че разпределението на радиогалактиките съдържа анизотропия (неравномерност), която е

3,7 пъти по-силна, отколкото предсказва стандартният космологичен модел,

описващ развитието на Вселената от Големия взрив насам.

Тези резултати съвпадат с по-ранни инфрачервени наблюдения на квазари – обекти, захранвани от супермасивни черни дупки. Съответствието между тези независими източници на данни подсказва, че ефектът е реален, а не грешка в измерването.

“Ако нашата Слънчева система наистина се движи толкова бързо, трябва да подложим на съмнение някои от фундаменталните предположения за голямомащабната структура на Вселената”, казва космологът Доминик Дж. Шварц, съавтор на изследването.

Проучване от 2023 г., използващо обновени анализи на каталозите NVSS и RACS, също откри дипол, около три пъти по-силен от очакваното. Друг анализ, комбиниращ данни от телескопа Planck с инфрачервени и радионаблюдения, също показва, че диполите на материята се различават от тези, получени от космическия микровълнов фон. Заедно с новите радиорезултати този модел подсказва по-широко несъответствие между различните методи, използвани за измерване на движението ни през Вселената.

“Този резултат ясно противоречи на очакванията, базирани на стандартната космология, и ни принуждава да преосмислим досегашните си предположения”, казва Бьоме. Данните му подкрепят идеята, че разминаването е реално и статистически значимо. Ако несъответствието остане след допълнителните проверки, космолозите ще трябва да вземат трудни, но вълнуващи решения. Или основната идея за еднородност на Вселената на големи мащаби е грешна, или има неизвестен фактор, който влияе на разпределението на материята в Космоса.