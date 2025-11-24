Остава в ареста бащата на детето, стреляло в училище в Белград, делото тръгва отначало

С решение на Висшия съд в Белград Владимир Кецманович, бащата на 13-годишния тогава Коста, който откри масова стрелба и причини смъртта на 9 ученици и един охранител в основното училище "Владислав Рибникар" в Белград преди две години, остава още два месеца в ареста, предаде националната телевизия РТС.

Бащата Кецманович получи присъда на първа инстанция за тежко престъпление срещу общата сигурност от 14 години и половина затвор. Майката Миляна Кецманович бе осъдена на 3 години затвор за незаконно производство, притежание и носене на оръжие и небрежност и малтретиране на непълнолетно лице.

Висшият съд осъди на една година и три месеца затвор за неверни показания и Неманя Маринкович, инструктор на стрелбището, където според обвинението Владимир Кецманович е завел сина си да тренира стрелба.

На 3 май 2023 г., малко преди 9 ч. сутринта местно време (10 ч. българско време) синът на Кецманович Коста уби на място първо охранителя, след това дежурните ученици, а след това влезе в класната си стая и продължи да стреля. На място загинаха осем ученици и охранителят, а от нараняванията си по-късно почина още едно момиче.

Коста Кецманович стреля с два пистолета, собственост на баща му. Тъй като към момента на стрелбата той нямаше навършени 14 години, не носи наказателна отговорност и от инцидента до днес се намира в психиатрична клиника.

„Задържането на Кецманович е удължено, за да се предотврати повторното извършване на престъпление и защото е заподозрян в извършване на престъпление, наказуемо с лишаване от свобода за срок над десет години, а начинът на извършването му и тежестта на последиците от престъплението са довели до обществени вълнения, които могат да застрашат безпроблемното и справедливо протичане на наказателното производство“, обяви съдът днес.

На 20 декември т.г. главният прокурор на Висшата прокуратура в Белград Ненад Стефанович поиска от съда да осъди обвиняемите на максималните наказания по закон.

През цялото време досега в ареста беше бащата на Коста Владимир Кецманович, а на майка му Миляна Кецманович е наложена забрана да се доближава до сина си и да общува с него.

По искане на прокуратурата процесът беше затворен за обществеността с цел защита на непълнолетно лице.

Преди няколко дни Апелативният съд в Белград отмени първоинстанционната присъди и разпореди на първоинстанционния съд да преразгледа делото.