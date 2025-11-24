Френски фермери протестират пред сградата на Европейския парламент

Френски фермери протестират за пореден път срещу споразумението за свободна търговия между ЕС и южноамериканския търговски блок Меркосур. Протестната акция се провежда пред сградата на Европейския парламент в Страсбург, като в първия й ден, който съвпадна с началото на първия ден на редовната пленарна сесия на ЕП, участваха около 50 активисти, съобщи БТА.

Европейската комисия започна процеса по ратифициране на сделката в началото на септември, а Франция е сред членовете на съюза, които засега оказват най-голяма съпротива. Според земеделските производители вносът на произведени по различни от европейските стандарти стоки може да предизвика дъмпинг и да им навреди. Споразумението предвижда премахването на 90 процента от митата между двете икономически пространства.

В средата на октомври подобен, но по-мащабен протест се проведе пред Версайския дворец в Париж.

Преди дни говорителка на френското правителство заяви, че проектът за споразумението „все още не е приемлив“ за Франция в настоящия му вид.

ЕС си постави срок до 20 декември, за да получи зелена светлина от страните членки на ЕС за окончателно сключване на споразумението, преговорите около което се водят от над 25 години.