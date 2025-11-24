ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Експрезидентът на Бразилия Жаир Болсонаро остава в ареста

Жаир Болсонаро КАДЪР: Екс/@jairbolsonaro

Върховният федерален съд на Бразилия реши днес да остави в ареста предишния президент Жаир Болсонаро, след като съдия Алешандре де Мораес нареди задържането му в събота, като се аргументира с наличието на риск от бягство, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Решението бе взето от четиричленен състав на най-висшия бразилски съд с единодушие. Съдиите Флавио Дино, Кристиано Занин и Кармен Лусия подкрепиха Мораес, слагайки край на повече от 100 дни домашен арест за Болсонаро.

Бившият бразилски президент очаква окончателните решения по обжалванията на присъдата му от 27 години затвор по обвинения в заговор за преврат.

Болсонаро, на 70 години, беше арестуван в събота, след като властите съобщиха, че той е използвал поялник, за да повреди електронната гривна, която му бе поставена, за да може да бъде следен. Той е направил това малко преди планирано бдение на негови поддръжници пред дома му, като съдия Мораес каза, че това е можело да попречи на полицейския контрол върху домашния му арест.

Бившият бразилски президент от десницата заяви вчера пред съдия Лусиана Сорентино, че причината да манипулира устройството са били параноя и халюцинации, предизвикани от лекарства. Той отрече да е имал намерение да избяга или да си свали гривната.

„Признатото нарушение на електронното наблюдение не само увеличава риска от бягство, но и показва явно неспазване на предпазните мерки, наложени от съдебната власт“, написа съдия Дино в мотивите си.

Болсонаро беше осъден през септември на 27 години и три месеца затвор за заговор за преврат, след като загуби президентските избори през 2022 година от кандидата на левицата Луиз Инасиу Лула да Силва.

