ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Симона - Мис България, изучава европейската полити...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21779837 www.24chasa.bg

Си Цзинпин към Тръмп: Присъединяването на Тайван към Китай е важна част от международния следвоенен ред

3172
Доналд Тръмп Кадър: YouTube/ Fox News

Китайският президент Си Цзинпин изясни принципната позиция на Китай спрямо въпросите за Тайван в телефонен разговор с американския си колега Доналд Тръмп, предаде държавната новинарска агенция Синхуа, цитирана от БТА.

Си посочи пред Тръмп, че двете страни трябва да запазят "импулса в отношенията си" след срещата им миналия месец в Южна Корея, и подчерта, че "присъединяването на Тайван към Китай е важна част от международния следвоенен ред".

Китайският президент също уточни, че Китай и САЩ, които заедно са участвали във Втората световна война, трябва "с общи усилия да запазят победоносния резултат от войната."

Китай проявява териториални претенции към Тайван и не изключва възможността да предприеме въоръжено нахлуване на острова, който тя подлага на силен военен, икономически и дипломатически натиск, отбелязва Франс прес.

АФП посочва, че Тръмп и Си се срещнаха миналия месец в Пусан, Южна Корея, за пръв път от 2019 г., като започнаха дискусии, които бяха внимателно следени на фона на разразилата се търговска война между Китай и САЩ.

"От срещата в Пусан китайско-американските отношения останаха като цяло стабилни и продължиха да се подобряват, което беше приветствано както от двете страни, така и от международната общност", подчерта Си Цзинпин.

Доналд Тръмп Кадър: YouTube/ Fox News

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Цветанка Минчева: Плащайте с карта в първите дни на 2026 г.