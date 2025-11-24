Започва подготовка за събаряне на небостъргача „Виесник“ след пожара

Небостъргачът "Виесник" в Загреб ще трябва да бъде съборен заради сериозни конструктивни поражения, причинени от пожара от миналата седмица, заяви днес хърватският министър на физическото планиране, строителството и държавната собственост Бранко Бачич, цитиран от националната телевизия ХРТ. Той каза това след среща с представители на градската управа, експерти от Хърватския център за земетръсно инженерство (ХЦЗИ) и аварийните служби.

Според експертната оценка конструкцията е нестабилна и представлява висок риск от срутване. Представителят на ХЦЗИ Марио Урош подчерта, че сградата трябва да бъде премахната възможно най-скоро, тъй като повредите са сериозни и се задълбочават с времето под влияние на атмосферните условия. Той добави, че пребиваването на екипи вътре е възможно само за кратко и на собствен риск, пише БТА.

Бачич съобщи, че предстои изготвяне на проектна документация и провеждане на процедура по възлагане на обществена поръчка, след което ще бъде взето окончателното решение за начина и сроковете на премахване на конструкцията. Министърът каза още, че очаква първа конкретна информация по този въпрос до края на седмицата.

Паралелно с това общината продължава работа по временната схема на движение в района на булевард "Славонска", където се намира сградата, който остава частично затворен. Мярката цели да облекчи трафика след пожарa и необходимите ограничения в зоната около сградата. Заместник-началникът на градската служба за движение Марко Велзек съобщи, че работата върви по план и около 40 процента от дейностите вече са изпълнени. Предстои и подмяна на светофарно оборудване на кръстовището до сградата.

Градските власти призовават жителите временно да използват обществен транспорт, за да се намали натоварването в района. Според Велзек завършването на временните пътни решения се очаква в срок от седем до десет дни.

Пожарът в небостъргача "Виесник" избухна вечерта на 17 ноември и обхвана няколко етажа и покрива на сградата. В гасенето участваха почти близо 100 пожарникари с 30 пожарни автомобила. По време на инцидента в сградата не е имало хора.

Двама 18-годишни младежи бяха заподозрени в палежа на небостъргача и бяха разпитани в Окръжния съд в Загреб вечерта на 21 ноември, след което бяха задържани за един месец поради риск от повторение на престъпното деяние.