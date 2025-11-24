Външно: Очакваме от РСМ ефективни действия за разследване на побоя над Владимир Перев

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Очакваме компетентните власти в Република Северна Македония да предприемат своевременни и ефективни действия за разследване и правосъдие. Това съобщават от пресцентъра на министерството на външните работи в своя позиция. Тя е по повод нападението над борещия се за правата на българите журналист Владимир Перев в Скопие.

80-годишният Перев е бил ударен няколко пъти в лицето и са му счупени очилата. Самият Перев е подал сигнал в полицията и инцидентът е регистриран от органите на реда в РСМ.

Ето и цялата позиция на МВнР:

Министерството на външните работи и Посолството на Република България в Скопие поддържат постоянен контакт с г-н Владимир Перев – един от най-уважаваните представители на българската общност в Република Северна Македония.

От момента на нападението дипломатическата ни мисия му оказва необходимото съдействие. Министър Георг Георгиев разговаря лично с него по телефона и подчерта, че България ще продължи да бъде негова опора в този труден момент.

Категорично осъждаме поредния акт на насилие от омраза срещу българин в Република Северна Македония – явление, за съжаление подхранвано от настоящата обществено-политическа атмосфера и антибългарска реторика.

Внимателно отбелязваме въпросите, поставени от г-н Перев в статията му в „Трибуна", и споделяме неговото мнение, че случаят е не само повод за размисъл относно правата на българите в страната, но и важен тест за реакцията на правоохранителните органи и техния подход към престъпленията от омраза.

Очакваме компетентните власти в Република Северна Македония да предприемат своевременни и ефективни действия за разследване и правосъдие. Напомняме, че европейският път на страната изисква пълно и добросъвестно изпълнение на Европейския компромис от 2022 г., включително уважение към общите ценности и гарантиране правата на македонските българи.