Как X разкри мащабна мрежа от фалшиви „инфлуенсъри от Газа"

През последните дни платформата X (преди Twitter) въведе нов инструмент за прозрачност, който публично показва ключова информация за потребителските акаунти. Малък бутон на профилните страници вече разкрива държавата или региона, където се намира даден акаунт, колко пъти е променяно потребителското име, кога е създаден профилът и от коя страна е инсталирано приложението. Данни, които доскоро бяха достъпни единствено за компанията, вече са видими за всички.

Платформата, известна дълги години като пространство, в което потребителите лесно можеха да изграждат анонимни или измислени идентичности, внезапно дръпна завесата и това доведе до разкриването на широка мрежа от фалшиви профили, представящи се като потърпевши от войната в Газа.

Фалшиви „очевидци" набират средства от името на измислени семейства

Сред най-показателните случаи е акаунтът @noor_jomaa01 – профил, който месеци наред разкъсваше социалните мрежи с емоционални молби за помощ, представяйки се за млада жена от Газа, загубила дома си под израелски бомбардировки. Тя публикуваше снимки на руини, твърдеше, че семейството ѝ буквално няма покрив над главата, и уверяваше последователите си, че „всяко дарение е шанс за оцеляване". „Благодарение на вашата подкрепа събрахме 42 000 долара за нашето семейство в Газа", пишеше тя, придружавайки думите си със снимки на уж разрушения си дом и разкази за отчаяние, глад и страх.

Новият инструмент на X обаче разкри жестоката истина - акаунтът не е от Газа, нито от Близкия изток. Той е базиран в Нигерия, на хиляди километри от зоната на конфликта. Оказва се, че човек, който се представя за жертва на войната, е използвал истинското страдание на други хора, за да печели пари и съчувствие, целейки едновременно финансови облаги и насочване на гняв и обвинения срещу Израел.

Това не е изолиран случай на измама. Друг популярен профил, изграден около образа на „медицинска сестра в Хан Юнис, която оказва помощ под обстрел", е бил регистриран в Пакистан. Публикациите му описват „кървящи пациенти, хаос в болници и „постоянни атаки от израелски дронове" – съдържание, което успява да натрупа хиляди споделяния. Още един акаунт – този път на „баща на шест деца, оцеляващ в лагер за разселени" – е бил проследен до Бангладеш. Той също е споделял покъртителни разкази и е събирал дарения, представяйки себе си като жертва на конфликта.

Общото между тези профили е не само измамата, а и внимателно изградената драматургия: емоционално наситени истории, снимки, изтръгващи съчувствие, и постоянни послания, обвиняващи Израел в „неспирни атаки", „масови разрушения" и „умишлено създаване на хуманитарна криза". Новите данни показват, че зад голяма част от тези „очевидци" не стоят хора от Газа, а анонимни оператори, които експлоатират трагедията за пари и пропаганда.

Fox Business съобщи, позовавайки се на разузнавателната фирма Cyabra, че са идентифицирани над 40 000 профила, разпространяващи пропалестински и про-Хамас наративи в социалните мрежи – включително X, Facebook, Instagram и TikTok.

Тези акаунти представляват приблизително четвърт от всички профили, участващи в онлайн разговори за атаките на Хамас. Те са публикували над 312 000 поста и коментари, като част от тях публикуват стотици пъти дневно.

Анализът на Cyabra показва, че това не са отделни тролове или хаотични актьори, а координирана мрежа, която използва хаштагове, синхронизирани кратки видеа и алгоритмични зависимости, за да усилва определени послания и да ги превръща в масово разпространени. Това прави все по-трудно за обикновените потребители да различат реални свидетелства от манипулирана пропаганда.

Според анализатори на кода на платформата, X подготвя и втори инструмент, който ще предупреждава потребителите, когато даден акаунт се опитва да скрие реалното си местоположение чрез VPN. Ако бъде внедрена, функцията може значително да ограничи възможностите за манипулация и фалшиви идентичности.

Независимата проверка от Cyabra подчертава, че фалшивите профили, които новият инструмент на X разкри, са само част от по-голяма, добре организирана кампания. Независимо дали се представят за цивилни в Газа, за медицински работници или дори за израелски войници, целта на тези мрежи е една и съща: да манипулират общественото мнение и да влияят в реално време върху международните реакции към войната.

Разкритието поставя нови въпроси за отговорността на платформите, ролята на алгоритмите и опасността от масови кампании, изграждащи фалшиви наративи по време на активни конфликти.