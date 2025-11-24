ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Атака с дронове в Одеса

Светлана Драгнева, БТА

Дронове СНИМКА: Getty Images

Силни взривове отекват в централната част на украинския черноморски град Одеса, който е подложен на нападение с дронове, съобщиха местни канали в "Телеграм".

Тревогата бе обявена в 18:15 часа (и българско време). Властите призоваха местните жители да се укрият в бомбоубежищата.

Още дронове летят към Одеса, Черноморск и Южни от акваторията на Черно море, съобщиха още местни канали в "Телеграм".

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са третата по численост общност според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

Дронове СНИМКА: Getty Images

