Финландия ще е домакин на среща на върха на страните от източния фланг на ЕС

Финландия ще бъде домакин другия месец на среща на върха на страните от източния фланг на Европейския съюз, сред които и България, обяви днес финландското правителство на своя уебсайт.

В съобщението се отбелязва, че срещата, която ще се състои в Хелзинки на 16 декември, ще е първата по рода си. Основните теми на разговорите ще бъдат заплахите за европейската сигурност и отбранителна готовност, особено на източната граница на ЕС, пише БТА.

В срещата ще участват министър-председателите Улф Кристершон (Швеция), Кристен Михал (Естония), Евика Силиня (Латвия), Доналд Туск (Полша) и Росен Желязков (България), както и президентите Никушор Дан (Румъния) и Гитанас Науседа (Литва).