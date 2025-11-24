ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Симона - Мис България, изучава европейската полити...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21780573 www.24chasa.bg

Финландия ще е домакин на среща на върха на страните от източния фланг на ЕС

1856
СНИМКА: Pixabay

Финландия ще бъде домакин другия месец на среща на върха на страните от източния фланг на Европейския съюз, сред които и България, обяви днес финландското правителство на своя уебсайт.

В съобщението се отбелязва, че срещата, която ще се състои в Хелзинки на 16 декември, ще е първата по рода си. Основните теми на разговорите ще бъдат заплахите за европейската сигурност и отбранителна готовност, особено на източната граница на ЕС, пише БТА. 

В срещата ще участват министър-председателите Улф Кристершон (Швеция), Кристен Михал (Естония), Евика Силиня (Латвия), Доналд Туск (Полша) и Росен Желязков (България), както и президентите Никушор Дан (Румъния) и Гитанас Науседа (Литва).

 

 

СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Цветанка Минчева: Плащайте с карта в първите дни на 2026 г.