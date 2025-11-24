САЩ обявиха свързания с Мадуро "Картел де лос Солес" за чужда терористична организация

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп засили натиска върху президента на Венецуела Николас Мадуро, като официално обяви "Картел де лос Солес" за чуждестранна терористична организация, предаде Асошиейтед прес. Агенцията отбелязва, че организацията, за която Вашингтон твърди, че се ръководи именно от Мадуро, не е картел в истинския смисъл на думата.

Решението за обявяването на "Картел де лос Солес" за чуждестранна терористична организация, публикувано днес във Федералния регистър (американския държавен вестник), е най-новата мярка в ескалиращата кампания на администрацията на Тръмп за борба с наркотрафика в САЩ. При представянето на мярката преди около седмица държавният секретар на САЩ Марко Рубио обвини "Картел де лос Солес", в превод "Картелът на слънцата", че е "отговорен за терористичното насилие" в Западното полукълбо.

По-рано днес венецуелското правителство отхвърли плана на САЩ, определяйки го като "абсурден".

Този ход идва в момент, когато Тръмп все още обмисля дали да предприеме военни действия срещу Венецуела – развитие, което самият той не изключва, въпреки че спомена възможност за разговор на четири очи с Мадуро. Удари по територията на Венецуела или други подобни действия от страна на Вашингтон биха представлявали значително задълбочаване на продължаващата вече няколко месеца операция за борба с наркотрафика, която включва засилено американско военно присъствие в Карибско море и удари по плавателни съдове, за които се предполага, че участват в наркотрафик. Досега при подобни удари загинаха над 80 души, отбелязва АП, цитирана от БТА.

Венецуелците започват да използват термина "Картел де лос Солес" през 90-те години като събирателен, за да наричат с него висши военни, забогатели от наркобизнес. С все по-широкото разпространение на корупцията в цялата страна, първо при президента Уго Чавес, а след това и при Мадуро, употребата на понятието започна да се използва и за полицейски и правителствени служители, както и за дейности като незаконен добив на полезни изкопаеми и трафик на горива. Думата "солес", или "слънцата", използвана в термина, се отнася до пагоните на униформите на генералите от венецуелската армия, на които офицерското звание е отбелязано вместо с традиционните звезди със слънца.

Понятието бе превърнато в синоним за организация за наркотрафик, ръководена от Мадуро, през 2020 г., когато Министерството на правосъдието на САЩ, по време на първия мандат на Тръмп, обвини Мадуро и хората от близкото му обкръжение в наркотероризъм и други престъпления, отбелязва АП.