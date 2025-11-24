ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Симона - Мис България, изучава европейската полити...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21780622 www.24chasa.bg

Тръмп: Имах много добър разговор с китайския президент. Говорили за фентанил, Украйна и фермери

3424
Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че е имал днес "много добър разговор" с китайския си колега Си Цзинпин, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

Пекин първи съобщи за разговора. Китайският президент каза, цитиран от държавната новинарска агенция Синхуа, че двете страни трябва да запазят "импулса в отношенията си" след неговата среща с американския му колега миналия месец в Южна Корея, и подчерта, че "присъединяването на Тайван към Китай е важна част от международния следвоенен ред".

Тръмп, на свой ред, обяви, че е обсъдил със Си войната в Украйна, трафика на фентанил и сключването на споразумение за фермерите. 

"Сключихме добра и много важна сделка за нашите Велики фермери – и тя само ще се подобрява. Отношенията ни с Китай са изключително силни!", написа президентът на САЩ в социалната си мрежа "Трут Соушъл".

Тръмп заяви още, цитиран от Асошиейтед прес, че е приел покана на Си да посети Китай през април и че китайският му колега ще бъде на държавна визита в Съединените щати по-късно догодина.

Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Цветанка Минчева: Плащайте с карта в първите дни на 2026 г.