Тръмп: Имах много добър разговор с китайския президент. Говорили за фентанил, Украйна и фермери

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че е имал днес "много добър разговор" с китайския си колега Си Цзинпин, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Пекин първи съобщи за разговора. Китайският президент каза, цитиран от държавната новинарска агенция Синхуа, че двете страни трябва да запазят "импулса в отношенията си" след неговата среща с американския му колега миналия месец в Южна Корея, и подчерта, че "присъединяването на Тайван към Китай е важна част от международния следвоенен ред".

Тръмп, на свой ред, обяви, че е обсъдил със Си войната в Украйна, трафика на фентанил и сключването на споразумение за фермерите.

"Сключихме добра и много важна сделка за нашите Велики фермери – и тя само ще се подобрява. Отношенията ни с Китай са изключително силни!", написа президентът на САЩ в социалната си мрежа "Трут Соушъл".

Тръмп заяви още, цитиран от Асошиейтед прес, че е приел покана на Си да посети Китай през април и че китайският му колега ще бъде на държавна визита в Съединените щати по-късно догодина.